الصين تطيح بغوغل وتتربع على قمة التكنولوجيا بمعالج كمومي ذي سرعات فائقة

وأعلنت مصادر متخصصة بالتكنولوجيا قيام باحثون صينيون من جامعة "العلوم والتكنولوجيا" الصينية بابتكار أسرع معالج كمي في العالم.
وبحسب المصدر، فإن العمليات التي تستغرق حوالي 8 سنوات لحلها لدى الكمبيوترات العملاقة يستغرق حلها لدى المعالج الصيني حوالي 1.2 ساعة، حيث يتم تحقيق التفوق الكمي أو الميزة الكمية عندما يتمكن الكمبيوتر الكمي من حل مشكلة لا يستطيع أي كمبيوتر قياسي (عادي) حلها في وقت محدد.
وأنجز أول حاسوب كمي في العالم من شركة "غوغل" باستخدام جهاز الكمبيوتر الكمي أطلق عليه اسم "Sycamore" ، وهو كمبيوتر كمي بسعة 53 كيلوبتًا أكمل عملية حسابية في 200 ثانية تستغرق 10000 عام من جهاز الكمبيوتر العادي.
أشارت المصادر إلى أن معالج الكم الصيني الجديد "Zuchongzhi" يتميز بأنه معالج ثنائي الأبعاد بقدرة 66 كيوبت (66-qubit) ومزود بـ110 قارنات أو "موصلات" فائقة.
The researchers concluded,— ✨سیدہ_فاطمہ✨ (@hashtag_khatmal) July 9, 2021
“We estimate that the sampling task finished by Zuchongzhi in about 1.2 hours [or 70 minutes] will take the most powerful supercomputer at least eight years.” pic.twitter.com/YPhtntpuWS
وتعتبر "الكيوبت" من الوحدات العيارية لقياس السرعات الفائقة، و"كيوبِت" أو "بِت كمومي" في الحوسبة الكمومية، هي وحدة المعلومات الكمية، وهو المقابل الكمومي للبت الكلاسيكي.
وبهدف إظهار وإثبات جدارة المعالج الجديد، تم اخبار "Zuchongzhi"، عن طريق تقديم عملية حسابية يستغرق حلها لدى أقوى كمبيوتر عملاق حوالي ثماني سنوات، لكن المعالج الكمي الصيني فعل ذلك في 72 دقيقة فقط.
“WE ESTIMATE THAT THE SAMPLING TASK FINISHED BY ZUCHONGZHI IN ABOUT 1.2 HOURS WILL TAKE THE MOST POWERFUL SUPERCOMPUTER AT LEAST 8 YEARS” #QuantumComputinghttps://t.co/wKO0cx5iJQ pic.twitter.com/WQwvkrEMrf— Gio Pagliari (@giopagliari) July 6, 2021
وأشار فريق العلماء الذي أشرف على العملية إلى أن حل هذه المشكلة أصعب بحوالي 100 مرة من تلك التي تم تقديمها إلى معالج "Google Sycamore".
وجاء في الورقة البحثية التي تحدثت عن المعالج الصيني الجديد والمنشورة في مجلة جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين: "يؤسس عملنا ميزة حسابية كمومية لا لبس فيها وغير مجدية للحسابات الكلاسيكية في فترة زمنية معقولة".
وأضافت الورقة: إن هذا الابتكار يقدم "منصة الحوسبة الكمومية عالية الدقة والقابلة للبرمجة تفتح بابًا جديدًا لاستكشاف ظواهر جديدة متعددة الأجسام وتنفيذ خوارزميات كم معقدة".
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