أسرة شاه إيران تنعى جيهان السادات

نعت أسرة شاه إيران السابق، جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، التي توفيت الجمعة بعد صراع مع المرض.

وأكد رضا بهلوي، نجل شاه إيران، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "جيهان السادات كانت صديقة وفية ووطنية مخلصة، لن أنسى أبدا الدعم والكرم اللذين قدمتهما هي والرئيس السادات لعائلتي، وكذلك الدعم المعنوي الذي قدموه للإيرانيين من خلال منح والدي مكانا هادئا مؤقتا للراحة".

وتابع في تغريدة أخرى: "نيابة عن أسرتي وأبناء بلدي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة السادات والشعب المصري".

On behalf of my family and my compatriots, I extend my sincere condolences to the Sadat family and the Egyptian people. (2/2) — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) July 9, 2021

​ووافق الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، على استضافة شاه إيران، علي رضا بهلوي، في مارس/ آذار عام 1980، بعد اندلاع ثورة في بلاده، وفي 27 يوليو/تموز من نفس العام، توفي شاه إيران بعد صراع مع سرطان الغدد اللمفاوية، وأقيمت له جنازة مهيبة في مصر.

وأعلن عن وفاة جيهان السادات، صباح الجمعة، وحرص على نعيها العديد من المشاهير العرب، من أبرزهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، والفنان المصري محمد رمضان

ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على أثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، مراسم جنازة عسكرية لأرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وأدى السيسي وقرينته واجب العزاء في الراحلة جيهان السادات في أعقاب الجنازة العسكرية، وتم دفن جثمان الراحلة بالنصب التذكاري إلى جوار زوجها الرئيس الراحل، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".