إسرائيل تقدم جرعة ثالثة من اللقاح للبالغين المعرضين للخطر

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ في تقديم جرعات تنشيطية من لقاح فايزر، للبالغين الذين يعانون من ضعف المناعة، لكنها ستدرس إمكانية تقديم جرعة ثالثة للجمهور العام.

وأدى سرعة انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد لزيادة معدل التطعيم في إسرائيل، حيث ارتفع معدل الإصابات الجديدة خلال الشهر الماضي من أعداد بسيطة في خانة الآحاد إلى 450 إصابة يوميا، بحسب "رويترز".

وقال وزير الصحة نيتسان هورويتز، إن البالغين الذين يعانون من ضعف الأجهزة المناعية وحصلوا على جرعتين من لقاح فايزر قد يحصلون على جرعة معززة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحقق فعالية فورية.

وأوضح أن هناك قرارا لايزال قيد الدراسة بشأن توسيع نطاق الجرعة الثالثة.

ويوم الخميس الماضي، قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، الموردان الرئيسيان للقاح في إسرائيل منذ ديسمبر/ كانون الأول، إنهما ستطلبان من الولايات المتحدة والدول الأوروبية السماح بالجرعات المعززة خلال أسابيع.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريحات لمجلس الوزراء أذيعت، اليوم الأحد، أنه اتفق مع فايزر على تقديم موعد الشحنة التالية من الجرعات إلى الأول من أغسطس/ آب. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل الشحنة في سبتمبر/ أيلول.