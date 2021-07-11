"تايلاند... إصابة 618 عاملا في القطاع الطبي بكورونا رغم تطعيمهم بلقاح "سينوفاك

أعلنت وزارة الصحة في تايلاند، اليوم الأحد، أن ما يزيد على 600 من العاملين في القطاع الطبي، أصيبوا بعدوى كورونا، على الرغم من تلقيهم جرعتين من لقاح "سينوفاك" الصيني، بينما تدرس السلطات إعطاء جرعات معززة لزيادة المناعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، خلال الفترة بين شهر أبريل/ نيسان وشهر يوليو/ تموز، أن من بين 677348 عاملا طبيا تلقوا جرعتين من لقاح "سينوفاك"، أصيب 618 بعدوى كورونا، بحسب "رويترز".

وتوفيت ممرضة جراء إصابتها بكورونا، بينما يعاني عامل أخر في القطاع الصحي من حالة صحية حرجة.

وقال مسؤول الصحة البارز سوبون إيامسيثاون، في إفادة صحفية اليوم، إن لجنة خبراء أوصت بجرعة ثالثة لتنشيط المناعة لدى العاملين في القطاع الطبي المعرضين للخطر.

وأضاف: "سيكون هذا بلقاح مختلف، إما "أسترازينيكا" أو "موديرنا" اللذان تتسلمهما تايلاند في الفترة القريبة"، مضيفا أن هذه التوصية سيتم النظر فيها يوم الاثنين.

يأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ارتفاعا قياسيا في الإصابات، حيث أعلنت السلطات تسجيل 9418 إصابة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 336371 إصابة مؤكدة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2711 حالة وفاة، منذ بدء الوباء العام الماضي.