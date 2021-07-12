الصحة العالمية: غياب الوعي لدى المشجعين بخطورة "كوفيد-19" في "يورو 2020" أمر "مفجع"

عبّرت خبيرة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، وقائدة الفريق الفني في التعامل مع "كوفيد-19"، ماريا فان كيركوف، عن قلقها بعد مشاهدتها تصرفات المشجّعين خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020، التي جمعت بين إنجلترا وإيطاليا في ظل تزايد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الخبيرة كيركوف: "إنها فجعت لرؤية حشود من الناس دون كمامات وهم يرقصون ويغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية من بطولة أوروبا 2020 التي أقيمت يوم أمس الأحد، في العاصمة البريطانية لندن بملعب "ويمبلي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن "التصرفات غير المسؤولة وغياب الوعي بخطورة المرض ستؤدي إلى تزايد العدوى بما في ذلك السلالة المتحورة "دلتا".

وغرّدت كيركوف عبر حسابها الرسمي "تويتر" قبل نهاية المباراة: "هل من المفترض بي أن استمتع بمشاهدة انتقال العدوى وهو يحدث أمام عيني؟".

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating. — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021

وتابعت: "جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة... متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون، أمر مفجع".

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بسبب سلالة "دلتا" الأكثر قدرة على الانتشار، رغم أنها اتبعت واحدا من أسرع برامج التطعيم في العالم.

هذا وانتهت بطولة "يورو 2020"، يوم أمس الأحد، بتتويج المنتخب الإيطالي بلقب "بطل أمم أوروبا لكرة القدم" على نظيره الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في ملعب "ويمبلي" في لندن بالتعادل (1-1).