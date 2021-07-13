وزير خارجية ليتوانيا يتوجه إلى العراق لمناقشة موضوع الهجرة

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيتي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية جبريليوس لاندسبيرجس سيتوجه إلى العراق، يوم 18 يوليو/ تموز، لمناقشة موضوع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.

ويزور وزير خارجية ليتوانيا تركيا اليوم وغدا لبحث القضية ذاتها وسط اتهامات من ليتوانيا والاتحاد الأوروبي بأن بيلاروسيا تستخدم المهاجرين غير الشرعيين وسيلة للضغط على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على مينسك؛ وفقا لـ "رويترز".

ناشدت ليتوانيا دول الاتحاد الأوروبي إرسال طائرتين هليكوبتر و30 عربة دورية للسيطرة على الحدود كجزء من مكافحة تدفق المهاجرين من بيلاروسيا.

وبدأت ليتوانيا، يوم الجمعة الماضية، بناء حاجز من الأسلاك الشائكة بطول 550 كم على حدودها مع بيلاروسيا بعد اتهامها للسلطات البيلاروسية بإرسال مئات المهاجرين العراقيين بشكل غير قانوني إلى أراضيها.