بايدن: التصويت في الانتخابات حق دستوري مقدس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التصويت في الانتخابات هو حق دستوري مقدس، مشيرا إلى أن حماية هذا الحق هو الاختبار الأكبر الأهم في المرحلة الحالية.

ودعا بايدن إلى مواجهة ما وصفه بمساعي الجمهوريين لتقييد حق المواطن الأمريكي في الإدلاء بصوته بكل السبل الممكنة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ولفتت الوكالة إلى أن بايدن كان يضع قضية حماية حقوق الأمريكيين في الإدلاء بأصواتهم في مقدمة أهداف حملته الانتخابية، فأصبح يواجه انتقادات حادة من حلفائه بسبب عدم إنجاز الكثير في هذا الأمر.

For those who challenge the results and question the integrity of the 2020 election — no other election has ever been held to such scrutiny and high standard.



The “big lie” is just that — the big lie. — President Biden (@POTUS) July 13, 2021

ووصف بايدن مساعي تقليص حق الأمريكيين في التصويت بأنها "غير أمريكية وغير ديمقراطية"، موجها انتقادات كبيرة لسلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يزعم دون دليل أن نتائج انتخابات 2020 لم تكن صحيحة، بعد هزيمته.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "هؤلاء الذين يتحدون نتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى هزيمة ترامب، ويثيرون التساؤلات حول نتائجها نقول لهم إننا لم نشهد مثل هذه الانتخابات من قبل سواء في دقتها".

ويقود الديمقراطيون جهودا لتسهيل عملية التصويت في عموم البلاد، في الوقت الذي يسعى فيه مشرعون جمهوريون إلى الحد من وسائل التصويت بعد خسارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الأخيرة، التي تم فيها الاعتماد على التصويت الإلكتروني على نطاق واسع.