لجنة بمنظمة الصحة العالمية تعارض تقديم إثبات تلقي لقاح "كوفيد-19" كشرط للسفر

تمسكت لجنة الطوارئ، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بموقفها المعارض لطلب إثبات على تلقي لقاح للوقاية من "كوفيد-19" من أجل السفر الدولي، وسط جدل متزايد حول منع المسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد.

وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء إن اللقاحات يجب ألا تكون الشرط الوحيد للسماح بالسفر الدولي ، بالنظر إلى محدودية التوزيع الدولي للقاحات وعدم عدالة توزيعها من الأساس، وفقا لـ "رويترز".

وسبق أن قال خبراء إن طلب إثبات تلقي اللقاح يعمق من عدم المساواة ويعزز انعدام التوازن في حق حرية التنقل والسفر.

وتخطط بعض الدول لمنح مواطنيها الذين تلقوا لقاحات ضد وباء "كوفيد-19" جوازات سفر تؤكد تلقيهم لقاحا مضادا لكورونا، ما يمنحهم حرية السفر، فيما أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر لاستخدام ما تسمى بجوازات سفر التطعيمات أو الشهادات الخضراء، التي يمكن أن تسهل السفر الآمن داخل أوروبا خلال هذا الصيف.