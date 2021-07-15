الوكالة الأوروبية للأدوية: نواصل دراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أكد مسؤول بالوكالة الأوروبية للأدوية، أن الوكالة مستمرة في دراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى التعامل "بشكل متساو مع جميع اللقاحات".

أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس فريق عمل الدراسات السريرية في وكالة الأدوية الأوروبية، فيرغوس سويني، في مؤتمر اليوم: "مستمرون بدراسة لقاح (سبوتنيك في) المضاد لـ (كوفيد-19) ونتعامل بشكل متساو مع جميع اللقاحات".

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الصندوق يتوقع اعتماد وكالة الأدوية الأوروبية للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس "كوفيد-19" في الخريف المقبل.

وقال دميترييف، خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي إنديا"، الثلاثاء الماضي: "نجري حوارا مثمرا مع وكالة الأدوية الأوروبية... نتوقع اعتماد الوكالة لقاح (سبوتنيك V) في الخريف المقبل".

وفي الوقت الحالي، تم تسجيل اللقاح الروسي في 67 دولة، بالإضافة إلى روسيا، ويجري إنتاج اللقاح في هنغاريا، البرازيل، كازاخستان، بيلاروس، سلوفاكيا، الأرجنتين، الهند، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، إيطاليا ومصر.