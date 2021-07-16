واشنطن وبرلين تدرسان تدابير لحماية أوكرانيا في حال إتمام "التيار الشمالي-2"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وألمانيا تدرسان تدابير عملية لمنع خسائر أوكرانيا في حال إنهاء بناء مشروع "التيار الشمالي-2".

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: "لقد طلبنا أنا والمستشارة من فريقينا دراسة تدابير عملية التي يمكننا أن نتخذها مع بعض وهل سيتعزز أمن وأمن الطاقة الأوكراني انطلاقا من تصرفات روسيا".

هذا وتزور ميركل، اليوم الجمعة، العاصمة الأمريكية واشنطن زيارة عمل.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي. جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو. إم. في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 في المئة.

ويواجه مشروع "التيار الشمالي 2" عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.