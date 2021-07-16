الجيش الأفغاني يشن هجوما على طالبان لاستعادة معبر حدودي مع باكستان

شن الجيش الأفغاني، اليوم الجمعة، هجوما على مسلحي حركة "طالبان" لاستعادة معبر رئيسي على الحدود مع باكستان.

وحسب موقع "السومرية نيوز"، اشتبكت القوات الأفغانية مع مسلحين من حركة طالبان، اليوم، بعدما شنت عملية لاستعادة معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان.

ونقل الموقع عن مواطنين قولهم إن "القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسية بالبلدة الحدودية".

يذكر أن طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق، وهو يعتبر أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للحركة، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المسلحين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال. وفقا للموقع.

وأعلن مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية، أمس الخميس، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المعبر بعدما استولت عليه "طالبان" لفترة وجيزة.

وقال المسؤول الأفغاني لوكالة "رويترز" إن "القوات الأفغانية استعادت السيطرة على السوق الرئيسي في المنطقة وإدارة الجمارك وغيرها من المنشآت الحكومية في البلدة الحدودية بعد ساعات قليلة من سيطرة طالبان عليها يوم الأربعاء".

وأضاف قائلا إن "القوات الحكومية تراجعت في البداية للحد من الضحايا بين المدنيين وأفراد الأمن، مشيرا إلى أن عمليات تطهير تجري الآن".

كما حذر المسؤول من أن التهديد لا يزال مرتفعا نظرا لأن عدد مقاتلي تنظيم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يفوق قوات الأمن في المنطقة.

ونفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لوكالة "رويترز" صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن مقاتلي الحركة ما زالوا يسيطرون على المعبر الحدودي.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.