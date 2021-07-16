نشر معلومات سرية حول دبابات الجيش البريطاني في منتدى للألعاب الإلكترونية

نشر لاعب ألعاب فيديو من محبي "War Thunder" أو "رعد الحرب" معلومات سرية حول دبابة "تشالنجر 2" البريطانية على منتدى للألعاب الإلكترونية يستخدمه اللاعبون لتحسين نموذج الدبابة في اللعبة.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت بوابة "يو كيه ديفينس جورنال" أن المستخدم، الملقب باسم "قائد تشالنجر 2"، نشر مقتطفات من المستند السري، والمعروف باسم منشور دعم معدات الجيش، في منتدى الدعم ليظهر لمطوري اللعبة أن تصميم لعبة الدبابة كان غير دقيق".

"وور ثاندر" هي لعبة فيديو قتالية متعددة اللاعبين طورتها شركة "جايجين إنترنتمنت" ومقرها دولة المجر.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، تم حجب بعض المصطلحات الواردة في المقتطفات، والتي تشير إلى الطبيعة السرية للوثيقة، مع إضافة شعار "غير سري".

من جانبهم رفض مطورو اللعبة التعليق على الحادث، فيما قال مدير المنتدى إنهم تلقوا تأكيدا كتابيا من وزارة الدفاع البريطانية بأن "هذه الوثيقة لا تزال سرية"، حسبما حددته البوابة.