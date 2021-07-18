أمريكا تعلن إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر للأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى الأردن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح فايزر للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "ممتنون للمساعدات الطبية التي أرسلها إلينا (الأردن) يوليو/تموز من العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة اللقاح مع حليفنا الأساسي وصديقنا".

We are pleased to provide 500,000 doses of the Pfizer vaccine to help save Jordanian lives. We're grateful for Jordan’s COVID-19 related medical assistance to the U.S. in July 2020, and proud to be able to respond in kind by sharing this resource with our crucial ally and friend. pic.twitter.com/ss6qA0JZHO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 18, 2021

والعام الماضي، أرسل الأردن مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود الأطقم الطبية الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأمس السبت، أصدر رئيس الوزراء الأردن إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها فحص إلزامي كل 72 ساعة لمن لم يتلقوا لقاح كورونا من موظفي القطاعين العام والخاص.

وسجل الأردن السبت 389 إصابة خلال الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي إصابات بفيروس كورونا 760550 إصابة، وأكثر من 9887 وفاة منذ بدء الجائحة.