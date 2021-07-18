أفغانستان تعلن إعادة سفيرها لدى باكستان إلى كابول بعد حادث اختطاف وتعذيب ابنته

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأحد، إعادة سفيرها وكبار دبلوماسييها لدى باكستان إلى بلادهم، وذلك في أعقاب اختطاف وتعذيب ابنة السفير على يد مجهولين في إسلام آباد.

كابول -سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أنه بعد "اختطاف ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان، قررت جمهورية أفغانستان الإسلامية إعادة السفير وكبار الدبلوماسيين الأفغان المتمركزين في إسلام أباد إلى كابول، وذلك حتى إنهاء التهديدات الأمنية، وإلقاء القبض على المختطفين ومحاكمتهم".

وجاء في بيان للخارجية الأفغانية أنها استدعت سفير جمهورية باكستان الإسلامية في كابول، السيد منصور أحمد خان، وأعلنت "احتجاجها الشديد على اختطاف ابنة سفير أفغانستان لدى إسلام آباد".

وأمس، قال وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ رشيد أحمد، إن رئيس الوزراء عمران خان "وجه باستخدام كافة الموارد للتحقيق في حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني والتعامل معها كأولوية قصوى".