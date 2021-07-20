صحيفة: الإعلان عن صفقة بين ألمانيا وأمريكا حول مشروع التيار الشمالي 2

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا قد تعلنان، الأربعاء، عن اتفاق يخص مشروع "التيار الشمالي 2".

واشنطن – سبوتنيك . وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أشارت إلى مصادر من برلين وواشنطن ، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتزم مواجهة إكمال بناء المشروع.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بنشاط مشروع "التيار الشمالي 2"، في الوقت الذي تروج فيه للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في دول الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" وطالبت الشركات المساهمة في المشروع بالتوقف عن مد خط الأنابيب على الفور.

ويضم المشروع خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتقوم شركة "نورد ستريم 2 أي جي" باستكمال المشروع مع المساهم الوحيد شركة "غازبروم" الروسية، بينما يقوم الشركاء الأوروبيون وهم شركات "رويال داتش شيل" و"أو إم في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل المشروع إجمالا بنسبة 50 في المئة.