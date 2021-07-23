الهند... مقتل ما لا يقل عن 67 بسبب أمطار غزيرة وانزلاق التربة

قالت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 67 شخصا لقوا حتفهم في ولاية مهاراشترا غربي البلاد، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا في بعض الأنحاء على الساحل الغربي للهند خلال 24 ساعة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق المهددة، بعدما أفرغت السدود التي امتلأت عن آخرها مما ينذر بفيضان.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن رئيس حكومة ولاية مهاراشترا، أن أمطار غزيرة غير متوقعة تسببت في انهيارات أرضية في الكثير من المناطق وأدت لفيضان الأنهار"، مضيفا أن البحرية والجيش يساعدان في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.

وتوفي أربعة أشخاص على الأقل بعد انهيار مبنى في مومباي، بينما قتل 27 آخرون في أنحاء أخرى في الولاية، بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفقا لمسؤولين في حكومة الولاية.

وقال مسؤول في حكومة مهاراشترا إن آلاف الشاحنات تكدست على الطريق السريع الذي يربط بين مومباي ومدينة بنجالورو في الجنوب بعدما غمرت المياه الطريق في بعض المناطق.

وأضاف أن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الأنهار فاضت أيضا في ولايتي كارناتاكا وتيلانجانا الجنوبيتين، وأن السلطات تراقب الوضع.