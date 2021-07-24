إجلاء آلاف السكان في الفلبين تحسبا لتعرض مناطقهم لفيضانات مدمرة... صور وفيديو

ووفقا للوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين، فقد
"تم نقل 14023 شخصا معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا إلى مراكز إجلاء".
LOOK: Heavy rain caused knee-deep flood at Alabang-Zapote Junction.— CNN Philippines (@cnnphilippines) July 24, 2021
📸 Alvin Villafranca, Mar Novo/CNN Philippines pic.twitter.com/7KAgbogJhp
كما أصدرت الرئاسة الفلبينية بيانا، طالبت فيه سكان المناطق المتضررة البقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ إجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية.
WATCH: Residents in Filinvest East Subdivision in Cainta, Rizal experience knee-deep flood due to nonstop rains. @acnichollstan pic.twitter.com/UOVZ2sZjz4— CNN Philippines (@cnnphilippines) July 24, 2021
ونقلت "رويترز"، عن خبراء الأرصاد الجوية، قولهم إن "الفلبين التي تضم أكثر من 7600 جزيرة تشهد نحو 20 عاصفة مدارية سنويا، لكن المحيط الهادي الأكثر دفئا سيجعل العواصف أقوى ويتسبب في هطول أمطار أكثر غزارة".
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، اجتاحت أجواء قاسية عدة مناطق من العالم، ما أدى إلى حدوث فيضانات في الصين والهند وأوروبا الغربية وموجات حر في أمريكا الشمالية وأثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ.
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