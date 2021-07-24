أمريكا تدمر أحد هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط

أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أن الولايات المتحدة اعترضت أحد هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط، شمال غربي هاواي، اليوم السبت.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إنها لا تستطيع تأكيد إذا ما كان الهدف الثاني قد تم تدميره، بحسب وكالة "رويترز".

وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتحسين التكنولوجيا، ولكنها تظهر أيضا قوة الدفاعات الأمريكية على الساحة العالمية.

وذكرت الوكالة أن المهمة تهدف لتطوير نظام متعدد الطبقات قد يستخدم في حماية الولايات المتحدة وقواتها المسلحة بالإضافة إلى حلفائها.

واستهدف الاختبار الذي أجري اليوم، اعتراض اثنين من الأهداف لصواريخ باليستية قصيرة المدى، بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

وقالت الوكالة إن الاختبار كان المهمة الأكثر تعقيدا التي أجريت حتى الآن.