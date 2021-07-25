قائد البحرية الإيرانية يكشف عن حدث تاريخي تشهده بلاده

كشف قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، اليوم الأحد، عن حدث تاريخي تشهده بلاده.

نقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن حسين خانزادي أن حضور بلاده بحريا في خليج فنلندا يعد حدثا تاريخيا، حيث تشارك إيران بمجموعة بحرية مؤلفة من المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية "مكران" في خليج فنلندا، وهو ما يعني فتح أبواب بحري الشمال وفنلندا أمام الأسطول البحرية الإيراني.

ووصل الأدميرال حسين خانزادي، أمس، على رأس وفد بحري من بلاده إلى ميناء سان بطرسبورغ، تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي، لحضور الاستعراض البحري للقوة البحرية الروسية، مؤكدا أن المجموعة البحرية الإيرانية اخترقت خلال مسارها مناطق استراتيجية حول العالم، موضحا أن هذا الاختراق البحري الإيراني لم يسبق في تاريخ البلاد.

وأشار خانزادي إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية انطلقت قبل عدة أشهر حتى وصلت إلى مياه سان بطرسبورغ وبحر فنلندا، منوها إلى أنه سيجري لقاءات خلال تلك الزيارة مع عدد من المسؤولين العسكريين الروس ومن الدول الأخرى المشاركة في الاستعراض البحري في مدينة سان بطرسبورغ.

من جانبه، قال سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، إن 54 سفينة حربية من روسيا ودول مختلفة حول العالم ستشارك في استعراض سان بطرسبورغ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 325 لتأسيس القوة البحرية الروسية.