إيران تعلن استلامها 10 ملايين جرعة لقاح من الصين

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا وأوقيانوسيا، رضا زبيب، اليوم الأحد، وصول مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، لتكتمل عملية نقل 10 ملايين جرعة تقرر استيرادها.

وقال زبيب في تغريدة، إن الصين أهدت إيران 850 ألف جرعة من لقاح كورونا، وذلك فضلا عن شحنة الـ10 مليون جرعة التي تقرر شراؤها من بكين؛ والتي اكتملت اليوم بعد وصول "مليون و95 ألفا و200 جرعة" إلى إيران.

وأضاف أنه "بفضل جهود الزملاء ودعم وزارة الصحة والبنك المركزي، سيتم (خلال الفترة القادمة) وصول المزيد من شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.

على جانب آخر، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، إن لقاح كورونا الإيراني - الكوبي أحد أنجح اللقاحات في العالم.

وأضاف سعيد نمكي أن

اللقاح الذي تقوم إيران بإنتاجه، حاليا، بالتعاون مع كوبا، سيكون أحد أنجح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

كما لفت إلى أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.