رئيس وزراء إيطاليا: على العالم ضمان الوصول للغذاء مثلما يسعى لتوفير اللقاح

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنه يتعين على العالم ضمان الوصول إلى إمدادات الغذاء بنفس القوة التي يتحرك بها لضمان الوصول للقاحات كورونا.

جاء هذا خلال كلمته، اليوم الاثنين، في افتتاح القمة التمهيدية لأنظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما، بحسب "رويترز".

وقال رئيس الوزراء: أزمة كوفيد 19 الصحية، أدت إلى أزمة غذائية"، مستشهدا ببيانات تظهر أن سوء التغذية في كل صورها أصبحت السبب الرئيس للأمراض والوفاة في العالم.

ومن المقرر أن تعقد أول قمة نظم غذائية للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، بهدف إحداث تقدم في أهداف المنظمة الدولية للتنمية المستدامة في 2030.

من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم في القمة من "أن تغير المناخ والصراع هما نتيجة ومحرك للفقر وعدم المساواة في الدخل وفي أسعار المواد الغذائية".

وبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة، فإن النظام الغذائي العالمي مسؤول عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، الأمر الذي يجعله سببا رئيسيا في تغير المناخ.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 161 مليون شخص إضافي واجهوا الجوع العام الماضي مقارنة بعام 2019، ومن المحتمل أن يرتبط الكثير من تلك المعاناة المتزايدة بجائحة "كوفيد-19".