تسجيل
17:36 GMT26 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    اتهمه بعرقلة رفع العقوبات.. ما دلالات هجوم الرئيس روحاني على البرلمان الإيراني؟

    © REUTERS / Sputnik Photo Agency
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073215_0:188:3264:2024_1200x675_80_0_0_b0722e6a2d37f1e39af362f3ffc3d71b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107261049670427-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F/

    في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الجديدة لتسلم الرئاسة في إيران، اتهم الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني البرلمان بعرقلة عملية رفع العقوبات عن بلاده، وتعطيل اتفاق فيينا.

    وقال في الاجتماع العام السنوي الـ 61 للبنك المركزي، أمس الأحد إن بعض قرارات البرلمان الإيراني عرقلة عملية رفع العقوبات عن البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

    علم إسرائيل
    © AP Photo / Gene J. Puskar
    إسرائيل... التحقيق مع موظف في الخارجية على خلفية زيارة قام بها إلى إيران قبل تعيينه

    وطرح البعض تساؤلات بشأن تصريحات روحاني، وأسبابها، وعما إذا كان هناك انقسام داخل السلطة الإيرانية بشأن المفاوضات القائمة في فيينا، التي تستهدف الوصول إلى اتفاق نووي؟.

    الحكومة والبرلمان

    وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن لجنة في مجلس الأمن القومي البرلمان رفضت "الاتفاق المبدئي" الذي تم التوصل إليه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات".

    وأشارت إلى أن اللجنة وجدت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا "غير متوافق" مع قانون البرلمان.

    وبحسب هذا القانون فإن الحكومة الإيرانية ملزمة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ورفع كفاءة المنشآت النووية.

    يشار إلى أن روحاني انتقد مؤخرا قرار البرلمان الإيراني، قائلًا إن حكومته "حُرمت من فرصة التوصل إلى اتفاق في الأشهر الأخيرة".

    إدارة جديدة

    واعتبر صادق الموسمي، المحلل السياسي الإيراني، أن المباحثات النووية الإيرانية في فيينا موضوع شائك ومتعدد الجوانب، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات في الرؤى بالداخل الإيراني.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، على هذا الأساس كان من الطبيعي عند انعقاد مجلس نيابي جديد، أن يتشكل من مجموعة ذات نمط تفكيري خاص، فهذا يتطلب من جهتهم أن يكون هناك شيء من الإشرف على المباحثات النووية.

    وتابع: "كانت هناك بعض الضوابط والكوابح التي وضعها المجلس النيابي الجديد في وجه حكومة الرئيس روحاني، وهذا ما أوجد نوعًا من الارتباك لدى المفاوض الإيراني في فيينا، وعطل المصادقة عليها.

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2021 / Majid Asgaripour
    وكالة: إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية قبل تولى الرئيس الجديد السلطة 

    ويرى أنه بنهاية المفاوضات كانت الحكومة على وشك الرحيل، وكان فوز إبراهيم رئيسي واضحًا على الساحة الإيرانية من خلال تكاتف القوى السياسية لدعمه.

    ويعتقد الموسمي أنه من الضروري التوقف قليلًا حتى يتسلم الرئيس الجديد مهامه، ويدخل فريق عمله على خط المفاوضات، ويرى أن هناك حاجة إلى بعض الإضافات أو التعديلات في بنود الاتفاقات التي عقدت في حضور روحاني.

    تبرير الفشل

    بدوره رفض الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، ما ذهب إليه الرئيس الإيراني روحاني في أن البرلمان عطل مفاوضات فيينا، أو مخرجاتها، مؤكدًا أنه عندما تم إقرار القانون لم تكن هناك مفاوضات.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القانون الذي أصدره البرلمان هو الذي أدى إلى تحريك الجمود الذي كان موجودًا، والجميع جلسوا على طاولة المفاوضات بعد صدوره.

    وفيما يخص الأسباب وراء تصريحات روحاني، يرى ابشناس أن: "الرئيس روحاني يحاول تبرير فشل حكومته في إحقاق الوعود التي أعطاها للناس، ورمى اللوم على منافسيه السياسيين في البلاد، قبيل تسليم السلطة إلى رئيسي".

    وفي نوفمبر الماضي، صوت البرلمان الإيراني لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ضمن قرارات تخفيف التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

    مؤتمر صحفي لمساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    © Sputnik
    مساعد رئيس البرلمان الإيراني: إيران وروسيا تمتلكان علاقة استراتيجية وستتطور أكثر

    وقبل أسبوع أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، لكنها الأخيرة طلبت مزيدا من الوقت.

    وذكر الموقع الإلكتروني "يورو نيوز"، أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن طهران طلبت المزيد من الوقت، لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، وهو ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية.

    وأكدت المتحدثة الأمريكية أن بلادها مستعدة للتخطيط للعودة إلى محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، فور الانتهاء من نقل السلطة في طهران، وأن الإدارة الأمريكية مهتمة بالعودة لتلك المفاوضات، رغم إشارتها إلى أن هذا العرض لن يظل مطروحا إلى الأبد، وهو ما سبق أن صرح به أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

    ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي، إشارته السابقة، إلى أن إيران ليست مستعدة لاستئناف مباحثات فيينا، قبل أن يتولي الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، مقاليد الحكم في البلاد، وهو الأمر الذي نقلته طهران إلى المسؤولين الأوروبيين، والعاملين كوسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

    ويشار إلى أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (1+5) تم توقيعه في العام 2015، بمصادقة مجلس الأمن الدولي، إلا أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد أعلن خروج بلاده من الاتفاق في شهر آيار/مايو 2018، فارضا الحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني.

    ومع وصول جو بايدن، إلى سدة الحكم في واشنطن، شهدت العاصمة النمساوية، فيينا، ست جولات من المحادثات المكثفة بين إيران ومجموعة (1+4) والخاصة بإعادة الاتفاق مرة أخرى.

    انظر أيضا:

    طهران: الحرب الداخلية في أفغانستان قد تبدأ عاجلا أو آجلا ما لم يتم التوصل لتسوية سلمية
    طهران تستنكر بيان المفوضة الأممية لحقوق الإنسان حول احتجاجات خوزستان
    الخارجية الإيرانية: موقف طهران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    اطفاء الحرائق في ياقوتيا، روسيا 16 يوليو 2021
    روسيا تحارب حرائق الغابات... النار لا تهدأ
    الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد طالبان
    الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد "طالبان"
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية Orion-E
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك