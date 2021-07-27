الخارجية الفرنسية: تنفيذ انتشار أمني مكثف في محيط السفارة الكوبية

قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز، إن تم تكثيف الأمن في محيط السفارة الكوبية في باريس.

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته وكالة "رويترز" أنه تم فتح تحقيق قضائي بشأن الحادث الذي تعرضت له السفارة الكوبية.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن فرنسا تدين هذا الهجوم الذي تعرضت له السفارة الكوبية في باريس.

وكانت السفارة الكوبية في باريس قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعرضت لهجوم بقنابل المولوتوف.

ونشرت السفارة أيضا صورا توضح الأضرار التي لحقت بالمبنى، مشيرة إلى أنها تدين هذا الهجوم على مقرها الدبلوماسي.

ولكنها لم تعلن الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم.

وأشارت إلى أنه لا إصابات جراء الهجوم على مبنى السفارة، وإن كان قد أحدث ضررا ماديا جسيما بالمقر الدبلوماسي.