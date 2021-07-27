الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات المسلحة

وجاء الإعلان عن القرار اليوم الثلاثاء في إفادة صحفية للمتحدث باسم الرئيس سيرجي نيكيفوروف، بحسب "رويترز".

وأشار المتحدث باسم الرئيس الأوكراني إلى أن القرار يأتي في ظل توترات بين القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

ومن المقرر أن ينتقل خومتشاك إلى وظيفة في مجلس الأمن والدفاع القومي، وسوف يحل محله فاليري زالوجني الذي يترأس القيادة الشمالية للجيش.

وقال سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلنسكي: "رئيس الأركان خومتشاك يترك منصبه. هذا قرار الرئيس".

وقال المتحدث: "إن الرئيس يريد أن يرى تآزرا بين وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن للأسف لم نر تعاونا بل على النقيض رأينا نزاعات".

وخلال الأشهر الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام في أوكرانيا أن هناك خلافات بين وزارة الدفاع وخومتشاك، وهو ما نفاه الأخير.

وقال خومتشاك لوسائل إعلام محلية: "هذه علاقات عمل ولكل شخص فيها رأيه الخاص، يمكنهم الجدال والنقاش وبإمكانهم التوصل إلى شيء ما".