بايدن: الكمامة واللقاحات أفضل سبل تجنب الإغلاق

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن زيادة الالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا أفضل وسائل تجنب الإغلاق في المناطق التي ينتشر فيها متحور "دلتا".

جاء هذا في تصريحات لبايدن، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية في ماكلين بولاية فرجينيا، بحسب "رويترز".

وقال بايدن إن: "المزيد من التطعيمات، وارتداء الكمامات في المناطق الأكثر تضررا بمتحور دلتا، سوف تمكننا من تجنب الإغلاقات، إغلاق المدارس والاضطرابات التي واجهتنا في 2020".

وفي إطار متصل، ذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تدرس إذا ما كانت ستطلب من الموظفين الفيدراليين الحصول على اللقاح.

ولم تحقق إدارة بايدن هدفها المتمثل في تلقي 70 في المائة من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 بحلول 4 يوليو/ تموز.

ووفقا لبيانات حكومية، تلقى 67 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58 بالمائة بشكل كامل.