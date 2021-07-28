مقتل 18 شخصا في اصطدام شاحنة مسرعة بحافلة ركاب في الهند... صورة

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 10 آخرون بعدما اصطدمت شاحنة مسرعة بحافلة مزدحمة ذات طابقين، على طريق سريع، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

وحسب "رويترز"، قال يامونا براساد مفتش الشرطة في بارابانكي: "وقعت الحادثة على طريق سريع قرب بارابانكي بوسط ولاية أوتار براديش حوالي الساعة 12:45 صباحا".

وأضاف أن "الحافلة كانت مكتظة وبها نحو 150 راكبا، وصدمتها شاحنة على الطريق السريع".

وأوضح أن "10 أشخاص على الأقل أصيبوا وتم نقلهم إلى لكناو عاصمة الولاية لتلقي العلاج".

यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से भी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। — Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2021

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن عددا من الركاب كان من العمال، وقد تعطلت الحافلة التي كانت تقلهم على الطريق السريع قبل وقوع الحادث.

من جهته، قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه في الضحايا على حسابه بتويتر، قائلا إنه "حزين للغاية لأنباء وقوع حادث سير في بارابانكي".

وتابع "تعازيّ لعائلات الضحايا، يجري اتخاذ الترتيبات لتوفير العلاج المناسب لجميع المصابين".