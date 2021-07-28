مقتل 18 شخصا في اصطدام شاحنة مسرعة بحافلة ركاب في الهند... صورة

وحسب "رويترز"، قال يامونا براساد مفتش الشرطة في بارابانكي: "وقعت الحادثة على طريق سريع قرب بارابانكي بوسط ولاية أوتار براديش حوالي الساعة 12:45 صباحا".
बाराबंकी में देर रात बस और ट्रक की भिड़ंत में 18 लोगों की मृत्यु एवं 25 से अधिक लोगों के घायल होने की दुःखद सूचना मिली। ईश्वर सभी दिवंगत लोगों की आत्मा को शान्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे।#बाराबंकी_में_सड़क_दुर्घटना #BARABANKIACCIDENT pic.twitter.com/23tsc3QXPO— Md Irfan ALi Guddu (@mdirfanaliguddu) July 28, 2021
وأضاف أن "الحافلة كانت مكتظة وبها نحو 150 راكبا، وصدمتها شاحنة على الطريق السريع".
وأوضح أن "10 أشخاص على الأقل أصيبوا وتم نقلهم إلى لكناو عاصمة الولاية لتلقي العلاج".
यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से भी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है।— Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2021
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن عددا من الركاب كان من العمال، وقد تعطلت الحافلة التي كانت تقلهم على الطريق السريع قبل وقوع الحادث.
من جهته، قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه في الضحايا على حسابه بتويتر، قائلا إنه "حزين للغاية لأنباء وقوع حادث سير في بارابانكي".
وتابع "تعازيّ لعائلات الضحايا، يجري اتخاذ الترتيبات لتوفير العلاج المناسب لجميع المصابين".
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