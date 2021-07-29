بايدن يطالب بمنح المطعمين الجدد بلقاح كورونا 100 دولار

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يطالب حكومات الولايات والحكومات الإقليمية والمحلية بتقديم 100 دولار لكل شخص يحصل على اللقاح حديثا بهدف تعزيز معدلات التطعيم.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخزانة، اليوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت الوزارة في بيان أن من مثل هذه المحفزات تعد استخداما مسموحا لأموال مساعدات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار، مقدمة لحكومات الولايات، والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، بموجب قانون الإنقاذ الأمريكي.

وأضافت الوزارة أنها ستقدم مساعدات تقنية في استخدام هذه الأموال لدعم زيادة التطعيمات.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن زيادة الالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا أفضل وسائل تجنب الإغلاق في المناطق التي ينتشر فيها متحور "دلتا".

وفي إطار متصل، ذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تدرس إذا ما كانت ستطلب من الموظفين الفيدراليين الحصول على اللقاح.

ولم تحقق إدارة بايدن هدفها المتمثل في تلقي 70 في المائة من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 بحلول 4 يوليو/ تموز.

ووفقا لبيانات حكومية، تلقى 67 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58 بالمائة بشكل كامل.