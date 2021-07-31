الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 55 حالة إصابــة جديدة مؤكـدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، نزولا من 64 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 25 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وفقا لـ "رويترز".

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92930 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.