أردوغان يعلن القبض على مشتبه في تورطه بحرائق الغابات جنوبي البلاد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن شخصا ألقي القبض عليه للاشتباه في ضلوعه في الحرائق التي اشتعلت قبل أيام في غابات جنوبي البلاد، وأدت لسقوط ضحايا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر اليوم السبت، في موغلا، جنوب غربي البلاد، إنه جرى إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في الحرائق في تلك المدينة.

لكن التلفزيون التركي ووكالة "الأناضول" الرسمية أشارا إلى اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الحرائق بمحافظة إيدين، دون الإشارة لمصدر معلوماتهم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توعد الرئيس التركي من يثبت تورطه في الحرائق التي تشهدها ولايات جنوبي البلاد بـ"عقاب رادع".

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي، خلال تفقده حرائق لا تزال مشتعلة في منطقة مانافغات بولاية أنطاليا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

#مباشر | كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن حرائق الغابات في تركيا https://t.co/EHwGpeH10S — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 31, 2021

وقال الرئيس التركي إنه سيتم دفع 50 ألف ليرة (نحو 6 آلاف دولار) لكل مواطن تضرر من هذه الحرائق، وكذلك تأجيل الضرائب المترتبة عليهم وتأجيل دفعات القروض المستحقة من قبل البنوك، ومنحهم قروضا بلا فائدة.

ووجه أردوغان بتخصيص 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق التي تضررت بفعل الحرائق.

وقال إنه سيتم الانتهاء في غضون أيام من بناء المنازل في المنطقة المنكوبة.

وشهدت تركيا اندلاع عدد من الحرائق بشكل متزامن في ولايات عدة بجنوب وجنوب غربي البلاد، خلفت حتى الآن 6 قتلى وعشرات المصابين.