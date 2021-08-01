300 رجل إطفاء يشاركون في إخماد حريق غابات دمر 30 منزلا باليونان

أعلنت السلطات اليونانية أن نحو 300 عنصر إطفاء وطائرتين لقذف المياه و5 مروحيات يشاركون، اليوم الأحد، في إخماد حريق غابات في اليونان دمر 30 منزلا.

وذكر جهاز الإطفاء أنه جرى إخلاء 5 قرى ونقل 8 أشخاص إلى المستشفيات جراء معاناتهم من حروق ومشكلات تنفسية جراء الحريق.

وقال رئيس بلدية إيجياليا القريبة من الحريق دميتريس كالوغيروبولوس إن الوضع "كارثة هائلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

واندلع الحريق في وقت مبكر أمس السبت قرب منطقة باتراس في بيلبونيز، على مسافة 210 كيلومترات غرب أثينا.

ووفرت بلدية أيجياليا مراكز إيواء طارئة السبت للأشخاص الذين نزحوا من قراهم.

وقالت صحيفة "باتراس تايمز" اليونانية إن ألسنة اللهب أتت على 30 منزلا تقريبا وحظيرة واسطبلا في قرى زيريا وكاماريس وأخاياس ولابيري.

وكل صيف، تشهد اليونان حرائق غابات إلا أن خبراء يحذرون من أن الاحترار المناخي يزيد من إمكان تكرارها وشدتها.

وتعصف موجة حر بالبلاد منذ الجمعة إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية، وفق الأرصاد الجوية.