بايدن يوجه رسالة للمتخوفين من سلالة "دلتا"

وجه الرئيس الأمريكي جو بادين رسالة إلى المتخوفين من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي تحمل اسم "دلتا"، حضهم فيها على الحصول على اللقاحات.

ونشر بايدن مقطع فيديو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، يدعو فيه الأمريكيين للإسراع في عملية الحصول على اللقاحات لتجنب الإصابة بالسلالة الجديدة.

وكتب: "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم "دلتا" فعليك أن تحصل على اللقاحات المضادة لكورونا".

If you’re worried about the Delta variant, the answer is simple: get vaccinated. pic.twitter.com/IYxM6RYWRd — Joe Biden (@JoeBiden) August 1, 2021

وقبل أيام، حذر بايدن، من التهاون في التعامل مع سلالة دلتا، مؤكدا أنها ليست نكتة، موجها رسالة إلى الأمريكيين يدعوهم فيها إلى سرعة الحصول على اللقاحات.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى إن التطعيم الكامل بلقاحات كورونا يحمي من المضاعفات الخطيرة، التي يمكن أن تسببها سلالة "دلتا"، إلا أن هناك تقارير تشير إلى وجود إصابات بهذه السلالة بين الحاصلين على اللقاحات.

ما عدد سلالات كورونا المعروفة في الوقت الحالي؟

هناك 4 سلالات معروفة لفيروس كورونا أولها "ألفا" البريطانية وسلالة "بيتا"، التي ظهرت بجنوب أفريقيا، و"غاما"، التي ظهرت بالبرازيل، في حين أن السلالة الرابعة هي سلالة "دلتا"، وتم رصدها في الهند.