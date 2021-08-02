بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك استعدادات غير مسبوقة لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نستعد للتعامل مع ارتفاع إصابات كورونا، لكن بطريقة غير مسبوقة".

We are prepared to deal with the surge in COVID-19 cases like never before.



Unlike a year ago, we have the ability to save lives and keep our economy growing. We know we can dramatically lower the cases in the country.



We can do this. Get vaccinated. — President Biden (@POTUS) August 2, 2021

وتابع: "على عكس ما كان يحدث قبل عام، أصبح الآن، لدينا القدرة على حماية الأرواح والحفاظ على مواصلة نمونا الاقتصادي".

وقال الرئيس الأمريكي: "نعرف أننا نستطيع تخفيض عدد الإصابات في بلادنا بصورة كبيرة عن طريق الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا".

وفي تدوينة أخرى، أمس الأحد، دعا بايدن، الأمريكيين إلى الإسراع في عملية تلقي اللقاحات، مؤكدا أنها ستساهم في حماية الناس من الإصابة بسلالة دلتا، التي تعد إحدى السلالات الأربع، المعروفة حتى الآن من فيروس كورونا، إضافة إلى سلالات "ألفا" و"بيتا" و"غاما".