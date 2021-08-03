البيت الأبيض: سوليفان يناقش مع نظيره الإسرائيلي التهديد الذي تشكله إيران

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال خولاتا، التهديد الذي تشكله إيران.

واشنطن - سبوتنيك. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن سالفان هنأ نظيره خولاتا على التعيين وأكد أنه ينتظر فرصة التعاون معه لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وذكر البيان، أن الطرفين بحثا "التحديات الاستراتيجية في المنطقة بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران، واتفقا على إجراء مشاورات مفصلة بشأن هذه القضايا."

وأضاف البيت الأبيض، أن سوليفان وخولاتا ناقشا أيضا الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت إلى الولايات المتحدة.

فضلا عن ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي.

وأوضح البيان، أن "سوليفان شدد لنظيره الإسرائيلي على أهمية متابعة الخطوات الإيجابية المتعلقة بالفلسطينيين".