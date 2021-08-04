الجيش الإيراني: حرب غربية صهيونية سعودية تمهد إلى مغامرة جديدة

اعتبر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، "الحرب الإعلامية الغربية الأخيرة بدعم من إسرائيل وبعض الدول العميلة في المنطقة، بأنها حرب نفسية وتمهيد لمغامرة جديدة".

وأشار شكارجي، في تصريحات مع " وكالة فارس " الإيرانية، إلى ما وصفه "الضجيج الإعلامي المفتعل من قبل بعض وكالات الأنباء الصهيونية والغربية والسعودية حول عدم توفر الأمن للملاحة البحرية في مياه بحر عمان"، قائلا: إن "الأنباء المتناقضة لبعض وسائل الإعلام الغربية والصهيونية والسعودية، إنما تعد نوعا من الحرب النفسية وتوفير الأرضية لمغامرات جديدة".

وأضاف، أن "القوات المسلحة الإيرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فإنها تحظى بإحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه أي تحركات مشبوهة، مؤكدا استعداد القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني لتقديم أي مساعدة وإرسال وحدات الإغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الأجنبية.

يذكر أن هيئة التجارة البحرية البريطانية، أعلنت أمس، أن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تقدم تفاصيل عن السفن المعنية. وذكرت وكالة "رويترز" أن الخارجية الإيرانية حذرت مما تقول إنه "تقارير مثيرة للريبة" عن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات، محذرة من محاولة إيجاد ما وصفته بـ "الأجواء الزائفة" التي تناهض إيران.

وأعلنت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري، اليوم الأربعاء، أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروا السفينة، وهي حاليا في آمان. وقالت المنظمة في بيان: "الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة غادروها، والسفينة آمنة حالياً وانتهت الحادثة".