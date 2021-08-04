الصين تفحص 11 مليون شخص في ووهان بعد اكتشاف إصابات جديدة بكورونا

تجري الصين فحوصات لسكان المدينة الذين يصل عددهم إلى 11 مليون شخص، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا، بعد رصد حالات إصابة في المدينة.

ذكرت ذلك إذاعة "صوت ألمانيا" (دويتشه فيله)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهدف من عمليات الفحص هو الوقاية والسيطرة على الوباء قبل انتشاره مجددا.

China is testing Wuhan’s 11 million residents after discovering several locally transmitted coronavirus infections. pic.twitter.com/h1883y51mp — DW News (@dwnews) August 3, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشرته "دويتشه فيه" جانبا من الفحوصات التي تشمل جميع سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة، للكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن مدينة ووهان الصينية، كانت أول مكان يتم فيه رصد إصابات فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) منذ ظهوره في المدينة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

ومنذ ذلك الحين انتشر فيروس كورونا بصورة كبيرة، حتى تمكن العالم من التوصل إلى لقاحات مضادة للفيروس، ساهمت في الحد من انتشاره، قبل أن تظهر سلالات متحورة جديدة هي "ألفا" و"بيتا" و"غاما"، إضافة إلى سلالة "دلتا"، التي ظهرت في الهند.