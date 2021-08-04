مقتل 17 شخصا جراء صاعقة أصابت حفل زفاف

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون تقريبا بجروح، اليوم الأربعاء، جراء صاعقة أصابت حفل زفاف على مركب في شمال غرب بنغلادش.

ونقلت "رويترز" عن فريد حسين، المسؤول في الشرطة، أن الصاعقة حدثت عند وصول المركب إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبجانج.

وأوضح المسؤول الأمني أن المدعوين كانوا في طريقهم إلى منزل العروس.

وقال إن المعلومات المتوفرة لديه تظهر وفاة 17 شخصا ودخول العديد غيرهم للمستشفى.

من جانبه، قال مهر الإسلام، المسؤول في خدمة الإطفاء، إن 14 شخصا نقلوا للمستشفى، موضحا أن العريس كان بين المصابين في الحادث.

وتتسبب الصواعق في مقتل المئات سنويا في بنغلادش التي أعلنتها كارثة طبيعية في عام 2016 عندما أودت الصواعق بحياة أكثر من 200 شخص، في شهر مايو/ أيار وحده، منهم 82 في يوم واحد.