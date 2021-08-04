بايدن يعلن تقديم 100 مليون كمساعدة للبنان ويطالب بتنفيذ إصلاحات

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان، مشددا على ضرورة تنفيذ إصلاحات.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن، خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، بالتعاون مع الأمم المتحدة: "اليوم، أعلن عن تقديم حوالي 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة".

ودعا بايدن، خلال المؤتمر الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في وقت سابق منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

وقالت غورغيفا في كلمتها بمؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي تستضيفه فرنسا اليوم الأربعاء إن: "لبنان سيحصل على ما يقرب من 860 مليون دولار من صندوق السحب الخاص، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني.

وأكدت رئيسة صندوق النقد أنه: "من الضروري أن تستخدم هذه الأموال بحكمة ومسؤولية لتحقيق أقصى فائدة للبلد وللشعب".

ودعت غورغيفا: "الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة حول المخصصات المالية الجديدة التي ستذهب إلى لبنان".

وتحل على اللبنانيين اليوم الأربعاء، 4 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع خسائر بشرية ومادية ضخمة في العاصمة اللبنانية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون، وانهيار العملة الوطنية والنقص الحاد في الكهرباء والوقود والدواء، كما تمر الذكرى والحقيقة ما زالت مطموسة، ما يزيد من حالة الاحتقان لدى اللبنانيين.