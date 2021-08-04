إجلاء السائحين والسكان بالقوارب مع انتشار حرائق الغابات في اليونان

فر السائحون والسكان في جزيرة إيفيا اليونانية إلى الساحل، استعدادا لإجلائهم بالقوارب، اليوم الأربعاء، مع انتشار حرائق الغابات على نحو سريع في غابات الصنوبر.

وأجبر الحريق، الذي زاد بسبب تغير اتجاه الرياح، السلطات في الجزيرة القريبة من أثينا على إخلاء عدة قرى منذ وقت متأخر أمس الثلاثاء. وطلبت السلطات من السكان والسياح في قرية روفيس المطلة على البحر بالجلاء إلى قرب البحر اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت إدارة الإطفاء إن ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا بإصابات طفيفة.

وخفت حدة الحرائق التي تهدد المنازل في الضواحي الشمالية بالعاصمة أثينا أمس الثلاثاء على نحو طفيف. لكن اليونان تواجه أسوأ موجة حر تجتاح البلاد منذ 30 عاما.

وقالت السلطات إن الخطر سيظل مرتفعا في الأيام القليلة المقبلة في بعض أنحاء البلاد.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي.

وتشهد أوروبا موجة من الطقس بالغ السوء هذا الصيف شمل فيضانات جارفة في الشمال وموجات شديدة الحرارة وحرائق في بعض الأنحاء المطلة على البحر المتوسط، وتعرضت تركيا لبعض أشد حرائق الغابات على الإطلاق.

ويكافح رجال الإطفاء في تركيا اليوم الأربعاء لإخماد 16 حريقا في الغابات لليوم الثامن على التوالي.