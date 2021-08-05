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    الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران

    إيران تحذر إسرائيل: سنرد بشكل حازم على أي خطوة حمقاء

    © AP Photo
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    حذرت إيران، اليوم الخميس 5 أغسطس/ آب، إسرائيل، من أنها سترد بشكل حازم على أي خطوة حمقاء.

    قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن ردنا على الصهاينة سيكون حازما، إذا ما أقدموا على أي خطوة حمقاء ضد إيران.

    وتابع بقوله "الكيان الصهيوني، في حالة جديدة من الانتهاك السافر للقوانين الدولية، يوجه التهديد دون أي حياء بإجراء عسكري ضد إيران".

    © REUTERS / CORINNA KERN
    وزير الدفاع الإسرائيلي: حان الوقت للتحرك عسكريا ضد إيران ومستعدون لمهاجمتها

    واستمر بقوله "هذا السلوك الشرير ينجم عن الدعم الأعمى، الذي يقدمه الغرب، لكننا نعلن بكل وضوح أن أي خطوة حمقاء ضد إيران، سيكون الرد عليها حازما... لا تختبرونا".

    وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران وحان الوقت للتحرك عسكريا ضدها".

    وفي المقابلة التي أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أشار إلى الأحداث الأخيرة المنسوبة إلى التعاملات العسكرية الإيرانية مع إسرائيل واحتمال اقتراب إيران من تطوير قنبلة نووية. وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران؟ أجاب غانتس صراحة بكلمة واحدة: "نعم"، بحسب ما نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

    ​وقال الوزير الإسرائيلي: "لا يمكننا التزام الصمت بشأن ما يحدث، نحتاج إلى مواصلة تطوير قدراتنا للتعامل مع كل الاحتمالات لأن هذا هو المستقبل".

    وعند سؤال غانتس حول هل يجب التحرك عسكريا ضد إيران في الوقت الحالي؟، أجاب: "يجب أن نوازن باستمرار أنشطتنا السياسية - الاستراتيجية مع العالم لأن إيران يجب ألا تبدو وكأنها مشكلة إسرائيل وأن تكسب العالم من هذا الأمر. يجب أن يواجه العالم إيران عسكريًا، ويجب أن تواجه المنطقة إيران ويجب أن نقوم بدورنا".

    وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

    واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

    من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب بـ"التصريحات الفارغة".وأكد زادة أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

    واعتبر زاده أن هذه الاتهامات "تبعث على الأسف العميق"، مشيرا إلى أن "هذه البيانات التي تأتي في سياق واحد تحوي تناقضات بحد ذاتها بحيث يوجهون الاتهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون تقديم أي دليل ومن ثم يتحدثون تاليا عن احتمال ذلك!".

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