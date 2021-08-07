الرئيس الإيراني: المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على إسرائيل

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على إسرائيل، مؤكدا أن قضية فلسطين والقدس تعتبر الأهم للعالم الإسلامي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني لأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو جهاد طلال ناجي ومساعده أبو أحمد فؤاد، في طهران، أمس الجمعة.

وخلال اللقاء، أكد رئيسي على أن قضية فلسطين والقدس هي الأهم بالنسبة للعالم الإسلامي.

وأضاف أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات أو معاهدات، لافتا إلى أن الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات معها سيدركون خطأهم قريبا.

وأشار رئيسي إلى أن إسرائيل اليوم أصبحت أكثر عجزا وبالمقابل المقاومة الفلسطينية أصبحت أقوى مما مضى، مشددا على أن المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار عليها.

وبدوره، هنأ أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس الإيراني بمناسبة تنصيبه رسميا رئيسا لإيران، معبرا عن امتنانه لإيران وشعبها لدورهم في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قد قال في يوليو/ تموز الماضي، إن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين، وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس.

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