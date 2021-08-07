طهران تعلن عن قيام إسرائيل بشن هجمات عدة على منشآت إيران النووية

أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن قيام إسرائيل بشن هجمات عدة على منشآت إيران النووية خلال محادثات فيينا الأخيرة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، في مقابلة صحفية، إن "إسرائيل نفذت عدداً من الهجمات خلال مفاوضات فيينا من أجل التأثير على المحادثات" مشيرا إلى "الهجوم على نطنز الأول والثاني، والهجوم بطائرة مسيّرة على أحد مجمعات منظمة الطاقة الذرية في الأسبوعين أول الثلاثة الماضية".

صرح وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، متهما #إسرائيل بـ"القيام بعدة عمليات تخريب" خلال محادثات فيينا. وأشار إلى "الهجوم على نطنز الأول والثاني، والهجوم بطائرة مسيرة على أحد مجمعات منظمة الطاقة الذرية في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية". — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) August 6, 2021

​وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران وحان الوقت للتحرك عسكريا ضدها"، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة المنسوبة إلى التعاملات العسكرية الإيرانية مع إسرائيل واحتمال اقتراب إيران من تطوير قنبلة نووية.

من جهتها، حذرت إيران يوم الخميس الماضي، إسرائيل، من أنها سترد بشكل حازم على أي خطوة حمقاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن ردنا على الصهاينة سيكون حازما، إذا ما أقدموا على أي خطوة حمقاء ضد إيران.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، فيما وصفت الخارجية الإيرانية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره البريطاني لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب بـ"التصريحات الفارغة".

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