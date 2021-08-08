بينيت: إيران وحزب الله يحاولان توريط إسرائيل بشأن أزمة لبنان الاقتصادية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إيران وحزب الله يحاولان توريط إسرائيل في أزمة لبنان الاقتصادية والسياسية.

وأشاد بينيت في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بـ"الصحوة المهمة للغاية" للمواطنين اللبنانيين، بحسب تعبيره، ضد حزب الله والنفوذ الإيراني في بلادهم، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وحذر بينيت في الاجتماع من أنه "على لبنان أن يكبح جماح "الإرهابيين" الذين يطلقون الصواريخ على إسرائيل، بغض النظر عن هويتهم".

وقال: "يجب على دولة لبنان والجيش اللبناني تحمل المسؤولية عما يحدث في ساحتهما الخلفية، ولا يهمنا ما إذا كانت مجموعة فلسطينية من الثوار المستقلين".

وتابع محذرا:

"إسرائيل لن تقبل إطلاق النار على أراضيها".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد يومين من إطلاق حزب الله نحو 20 صاروخا تجاه إسرائيل، اعترضت القبة الحديدية 10 منهم وسقط 6 في مناطق مكشوفة، بينما سقطت البقية في لبنان.

وفي وقت سابق أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي، الجمعة، أن وحدات من الجيش أوقفت 4 أشخاص في بلدة شويّا قاموا بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل وضبط الراجمة المستخدمة في العملية.

فيما قال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وتزايد التوتر على الحدود بين إسرائيل و لبنان منذ الأربعاء الماضي، عقب إطلاق ثلاثة صواريخ من الأخيرة،، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

ووقتها ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف على مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.