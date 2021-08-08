مسؤول أمريكي يعترف بفشل بلاده في مواجهة كورونا ويقول: دفعنا ثمنا باهظا

حذر مسؤول كبير في الصحة العامة بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، من أن البلاد "تفشل" في مواجهة الوباء، مع تسجيلها أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بالفيروس منذ ستة أشهر.

وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، لشبكة "إيه بي سي": لا ينبغي أن نصل أبدًا إلى المكان الذي نحن فيه. في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

أدى تفشي متغير دلتا شديد القابلية للانتقال إلى عدد كبير من التداعيات السيئة، مثل ارتفاع إجمالي الحالات الجديدة اليومية إلى 118 ألف إصابة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط.

كما ارتفعت الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، حتى مع انخفاض طفيف في جميع أنحاء العالم؛ كما اكتظت مستشفيات الأطفال في ولايات مثل فلوريدا، ما يعكس تأثر صغار السن بشكل متزايد.

أدت المخاوف بشأن متغير دلتا إلى ارتفاع معدلات التطعيم، ومع ذلك، لا يزال الملايين، وخاصة في المناطق المحافظة، متشككين رغم البيانات العلمية الوفيرة التي تؤكد سلامة اللقاحات.

قال كولينز:

لن نكون في المكان الذي نحن فيه الآن مع زيادة تفشي دلتا إذا كنا أكثر فعالية في تلقيح الجميع. نحن الآن ندفع ثمنا باهظا.

في غضون ذلك، أشار مسؤول صحة كبير آخر، وهو أنتوني فاوتشي، إلى الموافقة النهائية المحتملة على لقاحات رئيسية من إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية هذا الشهر.

وقال فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لشبكة "إن بي سي": آمل أن يكون ذلك في غضون شهر أغسطس (آب)".

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ليسوا مؤهلين بعد للحصول على اللقاحات، وقال كولينز إن عدد الأطفال المصابيت في المستشفيات ارتفع الآن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 1450.

وسط تجدد الجدل حول ارتداء الأقنعة، قال كولينز إنه إذا لم يُطلب من الأطفال العائدين إلى الفصول الدراسية ارتداء أقنعة "سينتشر هذا الفيروس على نطاق أوسع".