أفغانستان: مقتل أكثر من 360 عنصرا تابعا لطالبان في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن عملياتها مستمرة ضد حركة "طالبان" في البلاد، وأسفرت عن سقوط العديد منهم قتلى.

كابول – سبوتنيك. وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى أن تلك العمليات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 360 عنصرا تابعا لطالبان (المحظورة في روسيا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتستكمل الولايات المتحدة انسحاب قواتها نهاية الشهر الجاري بموجب اتفاق مع طالبان، يتضمن انسحاب القوات الأجنبية مقابل وعود طالبان بمنع استخدام أفغانستان في الإرهاب الدولي.

وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن تسعى حركة طالبان إلى السلام مع حكومة غني، لكن شهورًا من المحادثات المتقطعة كانت بلا جدوى، وفي المقابل أحكمت طالبان سيطرتها على مدن الشمال الأفغاني.

كما قررت الحكومة الهندية إغلاق قنصليتها في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان، وذلك في ظل هجمات حركة طالبان المتشددة، ومحاولتها السيطرة على المدينة التي تعد رابع أكبر المدن في البلاد.

وقال مصدر حكومي هندي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تغلق الهند قنصليتها في مزار شريف الأفغانية بشكل مؤقت. سيتم إجلاء كل الدبلوماسيين هناك في رحلة طيران خاصة".

فيما أوضحت القنصلية الهندية في المدينة عبر حسابها على موقع "تويتر" أن كل المواطنين من الجنسية الهندية في مزار شريف سيتم إجلاءهم من المدينة عبر رحلة طيران خاصة، من المقرر مغادرتها في وقت لاحق اليوم، وذلك بسبب هجمات حركة طالبان على المدينة.