لماذا علقت إيران تصدير الكهرباء إلى العراق وما حجم إنتاجه منها؟

علقت إيران تصدير الطاقة الكهربائية إلى دولة العراق، حسبما أعلنت شركة إدارة الكهرباء الإيرانية، التي عللت ذلك بوجود نقص في إمدادات الطاقة في داخل البلاد.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى قول مصطفى رجبي مشهدي، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، إن سبب تعليق صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق هو الاحتياجات الداخلية للبلاد في مجال الطاقة الكهربائية.

إيران تعلق تصدير الكهرباء إلى العراق لحاجتها إليه داخليا.#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/U4OGIWkwpH — قناة الفلوجة-الأخبار (@alfallujahNews) August 10, 2021

ولفت مشهدي إلى أن إيران صدرت نحو ألفي ميغاواط من الكهرباء خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في مارس/ آذار 2021، بحسب تقرير الوكالة الإيرانية.

وتابع: "أما في الوقت الحالي فإن حجم تصدير الكهرباء إلى خارج إيران تراجع إلى 150 ميغاواط.

وقالت شبكة السومرية نيوز إن العراق ينتج 19 ألف ميغاواط من الكهرباء، في حين أن استهلاكه الفعلي يصل إلى 30 ألف ميغاواط، ما يعني حاجته لتعويض العجز بـ 11 ألف ميغاواط من الخارج.

ايران تعلق تصدير الكهرباء الى العراق https://t.co/lcW8e9ozDK — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) August 10, 2021

وتتعرض أبراج الطاقة الكهربائية في العراق لعمليات تخريب يقول عنها مسؤولون عراقيون إنها "عمليات ممنهجة" تستهدف شبكات الطاقة الكهربائية في البلاد.