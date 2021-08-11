"طالبان" تسيطر على سجن قندهار وتفرج عن مئات المعتقلين

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على سجن قندهار المركزي جنوبي البلاد والإفراج عن مئات المعتقلين داخله.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة بحسابه على تويتر: "سجن قندهار المركزي تم احتلاله بالكامل اليوم بعد حصار طويل، وتم الإفراج عن مئات السجناء ونقلهم بسلام".

وأضاف أن حراس السجن استسلموا لعناصر الحركة وسلموهم أسلحتهم وعتادهم.

#عاجل:

محبس مرکزی شهر قندهار پس از محاصر دراز عصر امروز به گونه کامل فتح گردید.

صد ها تن زندانیان ازادشدند و به مکان مصئون انتقال داده شدند.

همچنان پرسونل محافظتی زندان به مجاهدین تسلیم شد و اسلحه و تجهیزات خود را به مجاهدین سپردند.

احمدی — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 11, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، سيطرتها الكاملة على مطار قندوز وعلى كامل مناطق الولاية الواقعة شمالي البلاد والحدودية مع طاجيكستان، وذلك بعد أيام من إعلان الحركة السيطرة على عاصمة الولاية.

كما أعلنت الحركة اليوم، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان بولاية جوزجان شمالي البلاد، بجانب مطار ولاية فراه، غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/ مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر القادم.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان".