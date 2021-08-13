هيئة: قراصنة يهاجمون سفينة قبالة سواحل الصومال

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن قراصنة هاجموا سفينة قبالة سواحل الصومال، ولكنها أكدت سلامة السفينة والطاقم.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الواقعة حدثت على بعد 100 ميل بحري (185 كيلومترا) شمال شرقي مقديشو، دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز".

أعلن مكتب البحرية الدولي، مطلع العام الحالي، أن هجمات قراصنة البحر في عام 2020 ازدادت بنسبة 20.3 بالمئة مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة القرصنة في خليج غينيا.

وقال المكتب البحري الدولي إن القراصنة في ذروة قوتهم عام 2011 شنوا 237 هجوما على سفن تمر قبالة السواحل الصومالية، واحتجزوا المئات رهائن.

وخفت وتيرة الهجمات فيما بعد بشكل كبير، خاصة مع لجوء شركات الشحن إلى أنظمة أمنية أفضل، بما في ذلك تعيين نقاط للمراقبة والإبحار في مناطق بعيدة عن السواحل الصومالية واستئجار شركات أمنية خاصة. كما ساعدت السفن الحربية الدولية التي تعمل كجزء من التحالف في تقليل عدد الهجمات.