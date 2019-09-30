عسكريو كوريا الجنوبية واليابان يشاركون في مناورات مكافحة القراصنة قرب الصومال

أجرى عسكريو القوات البحرية الكورية واليابانية، مناورات مشتركة في إطار التدريبات الدولية ضد القرصنة قرب الساحل الصومالي بالرغم من البرودة القائمة في العلاقات بين البلدين في الأوقات الأخيرة.

طوكيو– سبوتنيك. ونقلت وكالة "رينهاب"، مع الإشارة إلى ممثلي العسكريين الكوريين الجنوبيين، أن المناورات جرت في فترة من 23 حتى 26 أيلول/سبتمبر، وشارك فيها أيضا عسكريو ألمانيا، إسبانيا وعمان.

والهدف الرئيسي للمناورات كان التدرب على آلية كشف واحتجاز السفن التي تقوم بنشاط غير مشروع في البحر.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت سابقا، رفضها تمديد اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان وذلك ردا على إقدام الحكومة اليابانية على استبعاد كوريا الجنوبية من قائمة الدول الأكثر تفضيلا في مجال التجارة.

وأعلنت اليابان في أوائل شهر تموز/يوليو الماضي، فقدان الثقة في كوريا الجنوبية بسبب محاولات سيول الهادفة إلى تأمين قيام اليابان بدفع تعويضات للكوريين، الذين استفادت الشركات اليابانية من أعمال السخرة خلال فترة حكم الاستعمار الياباني في كوريا بين أعوام 1910 و1945، وبهذا تتخلى اليابان عن توفير الشروط الميسرة لكوريا الجنوبية لشراء ثلاثة أنواع من المواد اليابانية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات.

من جانبها، اعتبرت سيؤول القرار الياباني انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية وأقدمت على اتخاذ إجراءات جوابية.