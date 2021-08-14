سقوط طائرة أثناء عمليات إطفاء الحرائق في تركيا... فيديو

وتداول مواطنون أتراك مشاهد من ولاية قهرمان مرعش التركية تظهر فيها أعمدة الدخان بعد سقوط الطائرة.
Kahramanmaraş/Onikişubat/Ilıca'da yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen Be-200 tipi yangın söndürme uçağının bulunduğu bölge..— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) August 14, 2021
Mürettebatın durumu henüz bilinmiyor..#Kahramanmaraş #kahramanmarasyanıyor #Onikişubat #Ilıca #SONDAKIKA #SonDakika pic.twitter.com/GWkFpSFJTl
وبحسب المصادر، فإن المنطقة التي تحطمت فيها طائرة الإطفاء من طراز "Be-200" أثناء جهود مكافحة الحرائق تقع في ولاية كهرمان مرعش في منطقة أونيكيشوبات.
يتبع..
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