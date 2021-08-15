طالبان تسيطر على "محمود راقي" عاصمة ولاية كابيسا المحاذية لكابل

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، سيطرتها على ولاية كابيسا المحاذية من ناحية الشرق للعاصمة الأفغانية كابل "بجميع مرافقها الحيوية".

كابول - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وقال البيان: "تمت السيطرة على مدينة محمود راقي، عاصمة ولاية كابيسا. قبل لحظات، تمكن المجاهدون من السيطرة الكاملة عل عاصمة المحافظة ومقر الشرطة ومركز المخابرات وجميع ملحقاته".

كما أفادت الحركة بسقوط جميع المركبات والأسلحة والمعدات والإمدادات في أيدي مجاهدين وعناصر حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد وباتوا على أبواب العاصمة الأفغانية.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.